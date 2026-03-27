Paradela apura los preparativos para la escenificación de Semana Santa

Quedan tan solo dos días y los nervios están a flor de piel en la parroquia meisina de Paradela. Allí, todos los vecinos se afanan en tener todo preparado para el próximo domingo, cuando comience la escenificación de los últimos días de Jesucristo que, este año, estará representado por Gabriel Magariños. En el atrio de la iglesia de Paradela ya se ha instalado la carpa y las gradas desde donde contemplar la representación.

La primera jornada de la escenificación, declarada de Interés Turístico desde hace años, será el próximo domingo, día en el que se representará la entrada triunfal en Jerusalén y la bendición de los ramos en la plaza de Outeiro. Será sobre las 13.00 horas y antes de que se celebren los actos litúrgicos.

Tras esta jornada se abre un pequeño impass de cuatro días, hasta el Jueves Santo. Ese día la escenificación abordará, a partir de las 21.00 horas, la Última Cena de Jesús, que se representará en el atrio d ela iglesia. A su término, se celebrará una procesión hasta la plaza de Outeiro para orar en el Huerto de los Olivares, donde tendrá lugar el prendimiento. Tras él, será el juicio del Sanedrín en el atrio de la iglesia.

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El Viernes Santo será la jornada más importante, con la escenificación de las últimas horas de vida de Jesucristo en el atrio de la iglesia a partir de las 11.00 horas. A continuación tendrá lugar el Via Crucis hasta el Montre da Croa y la Crucifixión. A las 21.30 horas se retomará la escenificación en el Monte da Croa con el Desencravo y descendimiento de Jesús para proceder a la procesión del Santo Entierro. El Sábado de Pascua, a partir de las 21.00 horas se celebrará la Misa de Resurrección. La última hornada de la escenificación tendrá lugar el Domingo de Pascua y comenzará a las 12.30 horas en el atrio de la iglesia con la representación de la Resurrección. El entorno de la iglesia de Paradela volverá a reunir a cientos de visitantes para asistir a una escenificación sumamente realista de los últimos días de Jesucristo.