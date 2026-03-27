El nuevo cuartel de O Salnés ve la luz cuatro años después: contratado por 9,3 millones de euros

E Ministerio del Interior ha adjudicado por 9,3 millones de euros el nuevo cuartel para la Capitanía de la Guardia Civil de O Salnés, lo que supondrá el inicio real de unas obras que empezaron hace casi cuatro años en Cambados y que llevan paralizadas desde entonces. La constructora Seranco será la encargada tras presentar la oferta mejor valorada, que supone una rebaja de un millón de euros y un plazo de año y medio.

Una vez se formalice el contrato podrán retomarse los trabajos, así que, siguiendo los habituales plazos administrativos de un mes para la presentación de documentación, esto podría suceder en mayo, cumpliendo el último plazo informado al Concello cambadés.

Así lo recuerda el propio alcalde de Cambados, Samuel Lago, quien se mostró satisfecho de la adjudicación del proyecto al que se presentaron quince empresas nacionales, aunque cuatro quedaron excluidas por presentar ofertas anormales.

«Se está cumpliendo el calendario anunciado y esperamos que las obras se retomen lo antes posible para que podamos dotar a Cambados del servicio que supone tener la Capitanía de la Guardia Civil de O Salnés no solo de forma teórica, sino de forma real y práctica para toda la comarca», declaró. Y es que actualmente están provisionalmente en el centro sociocultural de A Mercé, propiedad municipal.

Asimismo, volvió a lamentar el retraso: «Ya tenía que estar terminada, pero las circunstancias lo impidieron. Sin embargo, ahora parece que va el impulso definitivo».

También el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, declaró que es un día para «agradecimientos», al regidor por «su preocupación» ante la paralización, al presidente de Siepse, al actual coronel y al anterior y también a su antecesora en el cargo, que impulsó la acción en su día. Pero también uno para «pedirle disculpas al pueblo de Cambados porque es difícil explicar» el retraso, porqué «se calculó mal la cimentación. En todo caso, bien está lo que bien acaba», añadió.

Pues lo «importante» es que «en un par de años aproximadamente, será una realidad y la ciudadanía de Arousa, que es especialmente sensible para nosotros por razones obvias, dispondrá de un mejor servicio público en una materia tan sensible como es la seguridad», prosiguió.

Cabe recordar que el proyecto adjudicado ahora es un modificado del redactado hace más de tres años por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), el cual tuvo que anularse por nuevas necesidades técnicas y de ampliación del presupuesto.

Antecedentes

Precisamente dentro de poco se cumplirán cuatro años desde que se le adjudicó a la empresa Edhinor por 6,5 millones de euros. Posteriormente, hubo que ampliarlo a los 9 millones de euros.

Las obras se iniciaron poco después, pero se hizo poco más que explanar la parcela de la calle Valle-Inclán, donde ya estaba el antiguo cuartel, y dar los primeros pasos para la cimentación ante la aparición de esos problemas geotécnicos y con una bolsa de agua subterráneas inexplicablemente no detectados en los estudios previos.

La construcción responde a una demanda histórica de la capital del albariño y de todo O Salnés, con una instalaciones dimensionadas para unos 130 agentes, sumando las compañías, intervención de armas, Paprona, Policía Judicial, puesto fiscal, equipo VioGén...

Así, este nuevo plan mantiene en esencia lo proyectado inicialmente, en 2022. Según el pliego de condiciones, la solución constructiva contemplada es una cimentación superficial y la estructura se compondrá de una planta de semi sótano de 48,3 x 44,5 metros a ejes de pilares, que ocupará prácticamente la totalidad de la finca bajo rasante, salvo un retranqueo de cinco metros desde el muro del pazo de Fefiñáns, de la horta de O Pombal, una cuestión exigida por la dirección xeral Patrimonio de la Xunta.

Sobre esta se levantarán los dos edificios previstos para dependencias oficiales y viviendas. Además, entre ambos «a nivel de planta baja sobre elevada se proyecta una zona de plaza transitable y zona de rodadura para acceso a los garajes» de los residentes, que antes no iban a aquí.

De hecho, en este bloque, que será el más alto, con cuatro pisos para un total de 16 viviendas de uno a tres dormitorios, se ha suprimido el bajo cubierta destinado a los trasteros y ahora se harán en ese sótano compartido.

En lo que respecta al edificio de trabajo, este espacio se destinará a parking, calabozos y detención, almacenes... Mientras que los servicios con atención directa a la ciudadanía con sus oficinas y salas de espera se ubicarán en la planta baja.

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El resto de dependencias para los guardias civiles, con despachos y otros espacios, seguirán en la primera planta y la segunda contará con vestuarios, salas de reunión y descanso y más espacios de trabajo para los diferentes servicios.