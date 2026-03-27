Nueva operación contra el narcotráfico en Vilagarcía y Pontevedra

La Policía Nacional ha llevado a cabo durante la mañana de este viernes una nueva operación contra el narcotráfico en Vilagarcía de Arousa y Pontevedra. Hay, al menos, una persona detenida en la capital arousana.

El operativo estalló sobre las 8 de la mañana, y en el caso de Vilagarcía una amplia dotación policial accedió a un piso situado en el barrio de A Lomba, entre el campo de fútbol municipal y la escuela de idiomas.

Edificio de Vilagarcía en el que se produjo el registro. / A.M.

En el caso de Pontevedra, la actuación se desarrolló en el entorno de la calle A Estrada, en pleno centro de la ciudad. La operación ha sido desarrollada por agentes del Greco (Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) con el apoyo de los Goes, que es un equipo de operaciones especiales.

Hay, por lo menos, un hombre de mediana edad detenido a raíz del registro de Vilagarcía.

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En la capital arousana, el operativo finalizó en torno a las 10 de la mañana, con el traslado del arrestado y de los efectos intervenidos durante las pesquisas, y que podrían ser de utilidad para la investigación.