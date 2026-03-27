Entregan los premios del Día del Padre

Las asociaciones de comerciantes de Vilagarcía y O Grove, Zona Aberta y Emgrobes, respectivamente, finalizan sus campañas del Día del Padre. Zona Aberta le entregó un tique de compra de 400 euros a Alberto Nogueira Varela (multiplicó por 10 su gasto inicial), mientras que Emgrobes sorteó ayer 600 euros en vales (en la imagen superior).