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Entregan los premios del Día del Padre

Entregan los premios del Día del Padre | FDV

Entregan los premios del Día del Padre | FDV

Anxo Martínez

Arousa

Las asociaciones de comerciantes de Vilagarcía y O Grove, Zona Aberta y Emgrobes, respectivamente, finalizan sus campañas del Día del Padre. Zona Aberta le entregó un tique de compra de 400 euros a Alberto Nogueira Varela (multiplicó por 10 su gasto inicial), mientras que Emgrobes sorteó ayer 600 euros en vales (en la imagen superior).

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