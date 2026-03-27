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Conflicto laboral

Concello de O Grove y personal acercan posturas, pero regresan las concentraciones

Concentración de los trabajadores

Concentración de los trabajadores

Lucía Romero

O Grove

La plantilla del Concello de O Grove mantiene vivas sus reivindicaciones y ayer protagonizó una nueva concentración de protesta, pues aunque indican que el gobierno «ha empezado a dar pasos en la buena dirección», persisten «cuestiones fundamentales sin resolver, como la no cobertura de las bajas o vacantes estructurales sin ocupar».

Así lo indicaron en un comunicado en el que detallaron que en la mesa de negociación general se alcanzó un preacuerdo para el pago de los trienios por antigüedad del personal, «un derecho avalado por diferentes sentencias judiciales». De hecho, como «muestra de buena fe» aplazaron las concentraciones durante dos semanas.

El objetivo era «darle margen al Concello», pero siguen existiendo temas «fundamentales pendientes de resolución».

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Así, desde Comisiones Obreras señalaron falta de cobertura del personal de baja, «sobrecargando» al resto de equipos; vacantes estructurales sin cubrir; procesos selectivos sin terminar y demorando de manera «injustificada situaciones de provisionalidad»... En esta lucha por sus derechos piden paciencia a la ciudadanía.

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