El colegio de Corvillón hará su propio corto en Cinema con Perspectiva

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, asistió ayer a la proyección de un cortometraje sobre igualdad de género en el colegio de Corvillón, en Cambados. Esta actividad forma parte del programa Cinema con Perspectiva, en el que participan este año 12 centros de la provincia de Pontevedra, que la Xunta desarrolla en colaboración con la asociación cultural Festival Internacional Cinema de Bueu (FicBueu) y que está dirigido a alumnos de quinto y sexto cursos de Primaria, y de primero y segundo de Secundaria. El de Corvillón es el único colegio de O Salnés que participa en este programa.

Tras la proyección hubo un coloquio, y posteriormente los alumnos rodarán un audiovisual.