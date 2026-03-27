Las cofradías con más mortandad de marisco pararán entre 6 meses y un año

Las agrupaciones de marisqueo a pie de O Salnés con más mortandad de bivalvos podrían parar su actividad entre seis meses y un año. Las directivas de cada agrupación y los servicios técnicos están ultimando la tramitación de la solicitud del cese de actividad, que tendrá carácter retroactivo y que podría prolongarse, como poco, hasta después del verano. En consecuencia, en los próximos meses la presencia de almejas, berberechos o navajas gallegas en el mercado se reducirá de forma drástica, pues no solo ha habido mortandad severísima en buena parte del margen sur de la ría de Arousa, sino también en las concesiones de Rianxo o Noia.

Los temporales de lluvia del pasado invierno provocaron un dramático descenso de salinidad en el agua y este, a su vez, causó una mortandad sin precedentes de especies como la almeja, el berberecho o la navaja, que en algunas concesiones supera el 95 por ciento de los individuos. Las agrupaciones de a pie más afectadas ya dejaron de trabajar a principios de febrero, alertadas por los biólogos de la Consellería do Mar, que avisaban de que seguir removiendo el terreno solo serviría para agravar la situación y acabar con el poco marisco que había sobrevivido.

Tras un exhaustivo análisis de los servicios técnicos de la Xunta a pie de terreno en los arenales de cada cofradía, llegaron a la conclusión de que entre las más afectadas se encuentran Carril, Vilaxoán, Vilanova, O Grove y Rianxo. Y todo apunta a que las mariscadoras de estos pósitos podrán acogerse a ceses de actividad de entre seis meses y un año. Estos paros son retroactivos, y entrarían en vigor entre febrero y marzo, de modo que las agrupaciones que se acogiesen al cese corto regresarían a la playa entre agosto y septiembre, y las que optasen por el más largo, no lo harían hasta finales del invierno de 2027.

Esta opción no es la quería el sector. Desde un primer momento, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se declarase la zona catastrófica, una figura que permitiría la llegada de ayudas directas, tanto para las mariscadoras como para las cofradías. Pero todo apunta a que, finalmente, las trabajadoras deberán acogerse al cese de actividad, lo que les permitirá recibir una ayuda mensual a cuenta de su paro.

Situaciones «espeluznantes»

El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, advierte de que el cese de actividad no satisface a las mariscadoras, ya que muchas de ellas no podrán acogerse al mismo, ya sea porque agotaron casi todo su paro en la anterior gran crisis de 2023 (también provocada por las riadas de agua dulce) o bien porque entraron hace poco en el marisqueo y no acumularon tiempo suficiente para tener derecho a la prestación.

«Nosotros esperábamos ayudas directas vincuadas a la zona catastrófica, como han dado en otras comunidades autónomas a otros sectores económicos», señala el patrón vilanovés. Además, Díaz advierte de que las prestaciones tardan demasiado, y hay familias que no pueden resistir tantos meses sin ingresos. «Hay mariscadores a flote que entre octubre y febrero solo llevaron para casa 2.300 euros. ¿Quién puede sostener una familia con eso?».

«La gente está escapando del mar. En la cofradía estamos viendo escenas terribles, situaciones económicas personales espeluznantes, de gente que ya no tiene ni para pagar el seguro ni las cuotas de la cofradía. Estamos viendo situaciones bestiales».

Por un lado, las mariscadoras con derecho al cese de actividad empezarían a cobrar, previsiblemente, las prestaciones entre finales del mes de mayo y principios del de junio, de modo que podría haber casos de mujeres que tengan que soportar hasta cuatro meses sin ingreso alguno. El caso más reciente es el de O Grove, cuyas mariscadoras se acogieron al cese de actividad en octubre y, según la patrona mayor, María Besada, los primeros pagos del paro no llegaron hasta dos meses después.

También es muy delicada la situación de las mariscadoras recién llegadas, y que se han visto obligadas a parar antes de juntar tiempo suficiente de trabajo como para tener derecho al paro. Para ellas, la Consellería do Mar ha ideado un plan que les permitiría ingresar hasta 700 euros al mes a cambio de realizar unas 48 horas mensuales de trabajos de limpieza, regeneración o siembra en los bancos marisqueros. «¿Quien se va a quedar por ese dinero si encima a los 700 euros le tiene que quitar el pago de la Seguridad Social?», se pregunta Lino Díaz.

Por ello, apunta, se está produciendo un éxodo en las cofradías. «En Vilanova llegamos a tener 81 barcos, pero el año pasado solo iban al mar 12, y en las pasadas Navidades, salían cuatro», advierte el patrón mayor de Vilanova. María del Carmen Besada, de O Grove, señala que en el caso de su cofradía también se dieron de baja, «entre cuatro y cinco personas que no podían aguantar más la situación económica».

Despidos en las cofradías

El patrón mayor de Vilanova avisa de que la situación es tan dramática en las cofradías cuya principal fuente de ingresos es la venta de bivalvos que en más de una habrá que tomar decisiones difíciles y desesperadas.

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