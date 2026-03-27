El CIFP Fontecarmoa amplía horizontes educativos en Nueva York

Cuatro profesores del CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía han regresado de Nueva York tras participar en una movilidad Erasmus+ de «job shadowing» que refuerza la dimensión internacional del centro y abre nuevas posibilidades de colaboración para su alumnado. La experiencia reunió a docentes de las especialidades de Baloncesto, Inglés, Comercio y Márketing, y Formación y Orientación Laboral dentro de un proyecto propio con más de una década de trayectoria en la promoción de estancias en el extranjero.

La actividad se desarrolló en colaboración con el College of Staten Island, integrado en la City University of New York, y permitió al profesorado conocer de cerca el funcionamiento del sistema universitario estadounidense. La agenda incluyó una visita institucional al campus, encuentros con responsables académicos y una recepción en la Chazanoff School of Business, donde se abordaron metodologías docentes y tendencias del ámbito del márketing.

Entre los momentos más relevantes figuró una mesa redonda sobre orientación laboral en Estados Unidos, en la que se compararon modelos educativos de distintos países, así como la asistencia a una clase para estudiantes internacionales en el Instituto de Lengua Inglesa. El viaje también tuvo una vertiente profesional con una visita al departamento de márketing de la NBA en Manhattan y reuniones con entrenadores universitarios para explorar futuras prácticas internacionales del alumnado del ciclo de Baloncesto.

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Desde el CIFP Fontecarmoa subrayan que este tipo de movilidades permiten observar otros modelos pedagógicos, tejer redes con empresas e instituciones y avanzar en una Formación Profesional «abierta al mundo» y conectada con el mercado laboral global.