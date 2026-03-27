Política municipal
El BNG impulsa mejoras en el pabellón y el alumbrado de Bamio
El grupo nacionalista se reúne con la comunidad de montes
Redacción
El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía incluirá en la negociación de los presupuestos municipales de este año una serie de reivindicaciones para la parroquia de Bamio. En concreto, plantean la segunda fase del pabellón de deportes, la dotación de alumbrado público para la calle Pereiro de Vilar y la reparación del parque infantil. Así lo anunciaron los nacionalistas ayer, después de una reunión celebrada por el grupo municipal con la directiva de la comunidad de montes.
El BNG recordó iniciativas anteriores relacionadas con Bamio, como fueron los arreglos en el polideportivo y en el campo de fútbol Mari Paz Vilas, la puesta a punto del muro de la playa de O Campanario o las mejoras del alumbrado público en la carretera PO-192.
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