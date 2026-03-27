Bello Maneiro traslada sus proyectos a Cultura

El conselleiro de Cultura de la Xunta, José López Campos, se reunió ayer con el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, para tratar asuntos relacionados con su departamento. Así, abordaron posibles colaboraciones en materia de programación cultural, acciones para jóvenes y patrimonio cultural. En este último punto, la reunión sirvió para analizar las ventajas que la adaptación de la Ley de Patrimonio Cultural supondrá para este Ayuntamiento, para agilizar trámites y garantizar una protección más efectiva del patrimonio cultural. López expuso al alcalde que la ley que acompaña a los presupuestos permitirán reducir los tiempos de espera, tanto para los ciudadanos como para las instituciones, para garantizar que la conservación del patrimonio no constituya un impedimento para el desarrollo de proyectos vitales o profesionales.