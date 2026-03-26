Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Acceso a un hogar

«Vivenda Xa» ve insuficiente subirle la basura a los VUT en Vilagarcía

La plataforma gallega se presenta y recoge propuestas el sábado en el auditorio

El acto tendrá lugar en el auditorio de Vilagarcía. | IÑAKI ABELLA

El acto tendrá lugar en el auditorio de Vilagarcía. | IÑAKI ABELLA

Lucía Romero

Vilagarcía

La plataforma Vivenda Xa celebra el sábado, a las 12.30 horas, en el auditorio de Vilgarcía, un acto abierto para escuchar propuestas de cara a ejercer acciones ante el «preocupante» problema del acceso a una vivienda. La entidad considera que las medidas tomadas por el Gobierno central y el de la Xunta no son efectivas y muestran «desidia y dejadez».

Asimismo, critica a los Concellos y en el caso del de Vilagarcía le parece que «no se están tomando las necesarias para, al menos, controlar los pisos turísticos», que ven uno de los factores del problema: «Se redujeron a un pírrico gravamen en el impuesto de la basura y todo esto no ayuda a reducir la presión sobre alquileres tradicionales, tratando la vivienda con una mercancía de lujo, cuando no es menos que un derecho establecido en la ley».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents