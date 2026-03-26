«Vivenda Xa» ve insuficiente subirle la basura a los VUT en Vilagarcía

La plataforma Vivenda Xa celebra el sábado, a las 12.30 horas, en el auditorio de Vilgarcía, un acto abierto para escuchar propuestas de cara a ejercer acciones ante el «preocupante» problema del acceso a una vivienda. La entidad considera que las medidas tomadas por el Gobierno central y el de la Xunta no son efectivas y muestran «desidia y dejadez».

Asimismo, critica a los Concellos y en el caso del de Vilagarcía le parece que «no se están tomando las necesarias para, al menos, controlar los pisos turísticos», que ven uno de los factores del problema: «Se redujeron a un pírrico gravamen en el impuesto de la basura y todo esto no ayuda a reducir la presión sobre alquileres tradicionales, tratando la vivienda con una mercancía de lujo, cuando no es menos que un derecho establecido en la ley».