Vilanova plantea modificaciones a sus Normas para crear vivienda pública

Ampliar la malla urbana es el objetivo que se ha marcado el Concello de Vilanova para agitar el sector inmobiliario en el municipio y, al mismo tiempo, ofrecer suelo para la construcción de viviendas de protección oficial. Esa fue la propuesta que presentó en la mañana de este jueves el alcalde, Gonzalo Durán, en su entrevista con la titular de la Consellería de Vivenda, María Martínez Allegue.

El regidor vilanovés explica que «estamos preparando una serie de modificaciones puntuales para ampliar la malla urbana y crear accesos a terrenos urbanizables que, en estos momentos, no lo tienen, con el objetivo de que sean más atractivos a las constructoras y, sobre todo, tener la opción de crear vivienda pública». De hecho, Durán señala que la intención del Concello «es regresar a Vivenda con esas modificaciones para que sean los técnicos los que las acabe n validando y contar con suelo planificado ya para edificar». Reconoce Durán que, en lo que respecta a vivienda pública, «todavía no tenemos un proyecto claramente definido, porque los solares que había en el pueblo se fueron vendiendo, pero en Vilanova creemos que esta malla urbana puede ser clave para conseguir ese objetivo en el futuro».

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El de Vilanova es uno de los municipios que todavía funciona con Normas Subsidiarias al carecer de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento que Durán descarta desarrollar porque «llevaría diez años sacarlo adelante, y las modificaciones a las Normas Subsidiarias nos permiten ser mucho más efectivos y ágiles y más si se realizan sobre suelos que ya cuentan con la catalogación de urbana o urbanizable».