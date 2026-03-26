Clamor contra el depósito de áridos del Lérez en la bocana de la ría de Arousa

Una treintena de organizaciones del sector del mar y ecologistas han presentado alegaciones al dragado del Lérez ante Portos de Galicia. Mantienen una postura comprensiva sobre la necesidad de la intervención, pero rechazan «radicalmente» el depósito de los áridos en la bocana de la ría de Arousa, pues tal y como está planteado ahora, están convencidos de que tendrá efectos negativos sobre el medio ambiente y su capacidad productiva, ya muy tocada en estos momentos y de la que dependen miles de familias. Así, su máxima es que cambie el tratamiento de estos residuos, empezando por elegir otro el punto de vertido. También piden garantizar fondos para cubrir posibles daños y compensaciones para los sectores afectados.

Cofradías arousanas, organizaciones de bateeiros, mariscadoras, el Colectivo Ecoloxista do Salnés, las plataformas en defensa da ría de Arousa y de Vigo y el sindicato CIG firman la propuesta de mejora del proyecto para el depósito de material en la llamada «zona B», en el exterior de Sálvora, que es justo el canal de entrada del afloramiento de la ría arousana . Así que, ante la previsión de dragar más de 500.000 metros cúbicos, les preocupa la presencia de un 15% de los llamados finos, que son partículas pequeñas que «dispersan contaminantes», así como de grandes cantidades de materia orgánica que, aseguran, favorecen las mareas rojas.

Asimismo, cuestionan los análisis realizados, pues sostienen que la mayoría de las muestras tomadas no representan la profundidad real del dragado, que se tomaron en superficie, incumpliendo la normativa, y que se «ocultan potencialmente niveles reales de contaminación». De hecho, pusieron el foco en el «Foso LE 35» afirmando que «hay una elevada contaminación por mercurio y dio positivo en pruebas de ecotoxicidad», por lo que piden que este material sea tratado en tierra como residuo peligroso, siempre el monometil-mercurio, según lo recogido por Efe de la comparecencia realizada esta mañana en el Gato Negro de Carril (Vilagarcía).

Su principal oposición a la elección de la «zona B» es que, al igual que el anterior punto de vertido (E/8), está en la bocana de la ría de Arousa y temen que las corrientes arrastren el material hacia el interior, con todo lo que eso conlleva por los motivos explicados anteriormente.

Así que están «radicalmente» en contra y defienden que hay otras alternativas, incluyendo tecnologías más modernas que permiten tratar lodos en tierra firme y no tener que depositarlos otra vez en el mar. Y en todo caso, de no ser posible, exigen a la Portos de Galicia que elija otra zona con más garantías de que no tendrá efectos y señalan la A, aunque cumpliendo igualmente con los parámetros exigidos, no quieren que el mar sea un basurero, en ningún lugar.

Su reclamación también incluye otras cuestiones, pues detectan carencias en el proyecto. Así, solicitan una caracterización más completa de los áridos, un estudio más detallado sobre las corrientes y el transporte de sedimentos y la toma de muestras a la profundidad real de extracción para que los «datos sean fiables». Además de una comisión de seguimiento integrada por entidades y agentes sociales implicados.

Según las mismas fuentes, los 33 colectivos firmantes también han pedido a la Consellería do Mar que garantice fondos para cubrir posibles efectos en la producción de bivalvos y por el aumento de las mareas rojas y que analice cómo influye el aumento del «tiempo de residencia» del agua en las rías (que ha subido de 8 20,6 días) antes de actuar, además de mantener informadas a cofradías y asociaciones. Del mismo modo, le platean que paralice el marisqueo durante el dragado y abra una línea de ayudas para los sectores afectados, además de que, en el caso de hacerlo, que solo se haga en meses de bajo afloramiento y con mallas para contener partículas finas.

Noticias relacionadas

No son los únicos que han presentado alegaciones, también la Asociación Ecoloxista Anduxía de Bueu.