Visita de James Rhodes
Un seareiro mundial e a Peixería chea: un bo día para o galego en Vilagarcía
O pianista James Rhodes visita o centro de Amencer como parte do seu apoio ao Solifest e os colexios celebran o segundo Matemáticas na Rúa e en Galego
Parece que os astros aliñáronse hoxe en Vilagarcía a favor do galego nun momento de emerxencia pola caída de falantes. Por unha banda, as rúas enchéronse cunha convivencia escolar matemática cuxo obxectivo era desbotar o mito de que son aburridas e reivindicar ao mesmo tempo o idioma como «ferramenta válida e necesaria para o ensino das ciencias».
Pero ademais, a cidade recibiu a un dos seus seareiros máis internacionais, que mesmo chegou a asegurar que era unha das linguas máis fermosas do mundo.
O pianista inglés James Rhodes dedicou as horas previas ao seu concerto a coñecer o traballo desenvolto polo Centro Princesa Letizia (Amencer) da man de Breogán.
Unha relación nacida da colleita de apoios iniciada pola asociación veciñal do Piñeiriño entre diferentes famosos co fin de darlle visibilidade á cita solidaria, musical e social que terá lugar o 19 de abril, o Solifest.
Como agradecemento polo seu interese, entregáronlle unha cesta chea de agasallos feitos polos usuarios nos que, como non podía ser doutro xeito, o galego era o protagonista.
O agradecemento tamén se fixo extensivo ao taxista vilagarcián Walter Jones, que fixo os traslados do prestixioso intérprete sen coste algún, contribuíndo á rede de solidariedade tecida dende «o mellor barrio do mundo».
En canto á II Xornada de Matemáticas na Rúa e en Galego, foi un novo éxito enchendo a praza da Peixería de inquedos mozos pondo a proba os seus coñecementos e, sobre todo, aprendendo.
A iniciativa posta en marcha por seis centros de ensino da cidade recibiu a visita da concelleira de Educación, Paola María Mochales, que asistiu á presentación das actividades preparada polos centros e comprobou o enxeño dalgúns dos retos desta xincana do coñecemento.
Co fin de fomentar a participación activa, cada estudante contaba cun carné deseñado para a ocasión no que pegar un autocolante por cada actividade completada satisfactoriamente.
O Concello facilitou o transportes de ida e volta dos escolares participantes nunha acción pensada polo profesorado e que tamén contou co apoio da Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
