Visita de James Rhodes

Un seareiro mundial e a Peixería chea: un bo día para o galego en Vilagarcía

O pianista James Rhodes visita o centro de Amencer como parte do seu apoio ao Solifest e os colexios celebran o segundo Matemáticas na Rúa e en Galego

El pianista James Rhodes visita el Centro Princesa Letizia (Amencer) de Vilagarcía

Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

Parece que os astros aliñáronse hoxe en Vilagarcía a favor do galego nun momento de emerxencia pola caída de falantes. Por unha banda, as rúas enchéronse cunha convivencia escolar matemática cuxo obxectivo era desbotar o mito de que son aburridas e reivindicar ao mesmo tempo o idioma como «ferramenta válida e necesaria para o ensino das ciencias».

Pero ademais, a cidade recibiu a un dos seus seareiros máis internacionais, que mesmo chegou a asegurar que era unha das linguas máis fermosas do mundo.

O pianista inglés James Rhodes dedicou as horas previas ao seu concerto a coñecer o traballo desenvolto polo Centro Princesa Letizia (Amencer) da man de Breogán.

Outro momento da visita de James Rhodes ao centro de Amencer de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Unha relación nacida da colleita de apoios iniciada pola asociación veciñal do Piñeiriño entre diferentes famosos co fin de darlle visibilidade á cita solidaria, musical e social que terá lugar o 19 de abril, o Solifest.

Como agradecemento polo seu interese, entregáronlle unha cesta chea de agasallos feitos polos usuarios nos que, como non podía ser doutro xeito, o galego era o protagonista.

O agradecemento tamén se fixo extensivo ao taxista vilagarcián Walter Jones, que fixo os traslados do prestixioso intérprete sen coste algún, contribuíndo á rede de solidariedade tecida dende «o mellor barrio do mundo».

Unha das probas da iniciativa dos centros escolares. | IÑAKI ABELLA

En canto á II Xornada de Matemáticas na Rúa e en Galego, foi un novo éxito enchendo a praza da Peixería de inquedos mozos pondo a proba os seus coñecementos e, sobre todo, aprendendo.

A iniciativa posta en marcha por seis centros de ensino da cidade recibiu a visita da concelleira de Educación, Paola María Mochales, que asistiu á presentación das actividades preparada polos centros e comprobou o enxeño dalgúns dos retos desta xincana do coñecemento.

Estudantes durante un dos retos. | IÑAKI ABELLA

Co fin de fomentar a participación activa, cada estudante contaba cun carné deseñado para a ocasión no que pegar un autocolante por cada actividade completada satisfactoriamente.

O Concello facilitou o transportes de ida e volta dos escolares participantes nunha acción pensada polo profesorado e que tamén contou co apoio da Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.

