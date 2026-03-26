El Saco de Fefiñáns no acaba de «sanar»: piden revisar la red municipal

La cofradía de Cambados ha solicitado al Concello una revisión exhaustiva del sistema de saneamiento que da servicio al entorno del Saco de Fefiñáns, pues el proyecto millonario sigue sin dar resultado y la zona suma más de 15 años bajo la calificación de zona C para la extracción de marisco.

El patrón mayor, Alejandro Pérez, señala una variabilidad en las analíticas realizadas frecuentemente en el estuario que les llama la atención. «Según nos explica el biólogo, a veces salen cinco o seis bien y de repente sale una disparadísima que rompe toda la racha», manifestó.

Y es que es necesaria una situación estable y prolongada de negativos para poder devolver la categoría como zona de extracción de marisco y no como está ahora. La agrupación de profesionales a pie lo usa como lugar de cría de almeja para realizar traslados y resiembras de otras zonas, donde debe pasar por lo menos dos meses con el fin de depurar cualquier agente contaminante antes de su recolecta para la comercialización.

Sin embargo, la pretensión es poder recuperar el que fue un banco urbano productivo lo antes posible y sobre todo en la situación actual, con una caída brutal de la producción en las rías gallegas, aunque en Cambados está teniendo algo más de suerte que otros lugares. La aspiración no es actual y, de hecho, el macro proyecto ejecutado por la Xunta con una inversión de un millón de euros siempre se presentó como una solución a la docena de vertidos detectados en el estuario y procedentes de conexiones domésticas y alivios del sistema que se iban a zanjar con, entre otras cosas, un tanque de tormentas.

Al principio hubo rayos de esperanza, leves mejorías, pero hace quince años y aún no ha sido posible calificarla como zona B. Las analíticas se hacen con cierta periodicidad y la situación va cambiando en estos años, tanto en el propio saco como en la zona conocida como Entrecanos, yendo de C provisional a estable.

Pérez indica que le han pedido a la Concellería de Obras e Servizos la revisión de la infraestructura en las inmediaciones porque sospechan que esta fluctuación de los niveles puede deberse a algún vertido puntual.

«En principio es lo único que se nos ocurre, que quizás todavía exista algún punto, alguna vivienda que no esté conectada u otro problema. Lo que no es normal es esta variabilidad», añadió.

El patrón mayor indica que están a la espera de concretar con el edil José Ramón Abal Varela el momento y la manera de diagnosticar lo que puede estar pasando en el entorno de O Pombal.

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La agrupación de mariscadoras también quiere recuperar esta zona, donde incluso llegó a haber viveros, para poder dar descanso a su banco más productivo el de OSarrido. n