Ribadumia pone a punto los cementerios para la Semana Santa

El Concello de Ribadumia está llevando a cabo estos días diferentes tareas de limpieza y mantenimiento en los cementerios municipales, con el objetivo de que estos espacios se encuentren en perfectas condiciones para las visitas que se aguardan, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa.

Los operarios municipales están realizando integrales de puesta a punto, tanto en el interior como en los accesos exteriores de los camposantos. Entre esos trabajos se incluyen tareas de desbroce, limpieza de zonas ajardinadas y espacios comunes, revisión de los puntos de luz y acondicionamiento general de las instalaciones.

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Estas actuaciones permiten garantizar el buen estado de los cementerios y reforzar la seguridad de las personas y visitantes en estas fechas.