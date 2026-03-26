Rías Baixas conquista los paladares asiáticos en Chengdu

Los caldos de Rías Baixas conquistaron esta semana los mejores paladares asiáticos, al participar la Denominación de Orixe en la Feira de Primavera que se celebra en la ciudad china de Chengdu. De la mano de la prestigiosa Guía Peñín, Rías Baixas estuvo presente en el evento protagonizando dos masterclass que se llenaron y fueron un éxito de participación.

Las dos masteclass, tituladas «The Simmit of the Atlantic» y la primera edición del «Official Educational Course Rías Baixas», estuvieron impartidas por Zhang Ziyang, uno de los catadores oficiales de la Guía Peñín y responsable del mercado chino.

Cada una de ellas contó con 36 puestos, un total de 72, para que los profesionales del sector pudiesen profundizar en la identidad territorial de la Denominación de Orixe Rías Baixas, así como su diversidad interna, entre otras cuestiones, para finalizar catando 16 vinos en total, ocho en cada sesión, de diferentes tipologías y añadas, con importantes puntuaciones dentro de la Guía Peñín. Los profesionales chinos, con años de experiencia en el sector, se sorprendieron con la diversidad y el potencial del Albariño Rías Baixas.

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El mercado chino exporto el pasado año 18.492 litros de Rías Baixas, lo que supuso 183.246 euros. Es un mercado que ha mantenido el interés durante más de diez años y que puede crecer todavía más.