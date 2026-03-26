Presentación del libro «Defuntos e santos inocentes» en Pontecesures
Será a las 20.30 horas de este viernes en la biblioteca municipal
R. A.
La Biblioteca de Pontecesures a cogerá en la tarde de este viernes, a partir de las 20.30 horas, la presentación del libro «Defuntos e santos inocentes», de Fernando Cabeza Quiles. En la presentación estarán presentes el propio autor, el sociólogo Santiago Pazos y el director de Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello.
El libro es un compendio de 63 relatos con cierto contenido autobiográfico que transcurre por los lugares de la infancia del autor, entre ellos, el propio municipio de Pontecesures. Todos ellos están cargados de ironía y humor, pero también de ácida crítica «a las injusticias a las que nos tiene acostumbrado este mundo inmundo».
El libro ya ha sido presentado en otros puntos de Galicia en los que el autor también vivió su niñez y adolescencia, como Carballo, A Estrada o Santa Comba, y está previsto wque se presente en unas semanas en Ribeira.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas