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Presentación del libro «Defuntos e santos inocentes» en Pontecesures

Será a las 20.30 horas de este viernes en la biblioteca municipal

Fernando Cabeza Quiles

Fernando Cabeza Quiles / FDV

R. A.

Pontecesures

La Biblioteca de Pontecesures a cogerá en la tarde de este viernes, a partir de las 20.30 horas, la presentación del libro «Defuntos e santos inocentes», de Fernando Cabeza Quiles. En la presentación estarán presentes el propio autor, el sociólogo Santiago Pazos y el director de Espiral Maior, Miguel Anxo Fernán Vello.

El libro es un compendio de 63 relatos con cierto contenido autobiográfico que transcurre por los lugares de la infancia del autor, entre ellos, el propio municipio de Pontecesures. Todos ellos están cargados de ironía y humor, pero también de ácida crítica «a las injusticias a las que nos tiene acostumbrado este mundo inmundo».

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El libro ya ha sido presentado en otros puntos de Galicia en los que el autor también vivió su niñez y adolescencia, como Carballo, A Estrada o Santa Comba, y está previsto wque se presente en unas semanas en Ribeira.

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