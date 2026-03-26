Dimisión en el PP de O Grove tras los cambios en la portavocía

La número dos del PP de O Grove, Alejandra Lamas, presentó hoy su dimisión al acta de concejala. Esto se produce solo unos días después del nombramiento de la nueva portavoz local, su compañera en la Corporación y número 3, Carolina Otero.

Al cierre de esta edición se desconocían los motivos exactos de su salida, pero fuentes solventes señalaban que habría descontento con los últimos movimientos en el partido.

De hecho, en las redes sociales circulaba una publicación de la propia Lamas, con la que este diario intentó contactar sin éxito, en la que hablaba de «decepción» y de dolor porque «no se haya tenido en cuenta el trabajo, la lealtad y la entrega de todos estos años», de estar «siempre donde se me ha necesitado, defendiendo nuestras siglas y sobre todo estando al lado de los vecinos».

No obstante, también prometía mantener viva su «vocación de servicio» y de seguir estando «cerca de la gente porque mi compromiso con ellos está por encima de cualquier cargo».

Preguntada ayer sobre la salida de su compañera, Carolina Otero confirmaba que el partido tenía conocimiento de la renuncia y de su presentación oficial ante el Ayuntamiento, pero todavía no estaban en disposición de comentar nada al respecto.

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Se trata de la segunda salida en unas semanas, después de la de Pablo Leiva, el anterior portavoz y candidato a la Alcaldía. Con él volvió Lamas a la primera línea de la política, pues se trata de una militante del PP de O Grove con experiencia que ya fue concejala durante el mandato 2015-2019.