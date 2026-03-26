Lara Durán y Aroa Pérez devuelven a Vilagarcía al primer plano con sus coronas gallegas

Durante los últimos años, Vilagarcía contempló la vela de competición más como una evocación de su pasado que como una realidad del presente. Cuna de grandes regatistas y nombre ligado para siempre a figuras como el campeón olímpico Antón Paz, la ciudad fue perdiendo, con el paso del tiempo, parte de su vínculo competitivo con el mar. La ausencia de un club propio fue alejando a generaciones enteras de niños y niñas de ese aprendizaje exigente que consiste en leer el viento, interpretar la ría y medirse con otros sobre una embarcación. Por eso el doble éxito logrado ahora por Lara Durán y Aroa Pérez posee un valor que va mucho más allá de una mera clasificación.

Las dos jóvenes regatistas vilagarcianas vienen de proclamarse campeonas gallegas de la clase Optimist en Vigo, Lara en sub 16 y Aroa en sub 13 femenina, devolviendo simbólicamente a Vilagarcía a un primer plano de la vela autonómica. Lo hacen, además, en la clase de iniciación por excelencia, aquella en la que comienzan a mecerse sobre las olas quienes mañana pueden acabar compitiendo en categorías superiores. Allí donde todo empieza, dos deportistas de la ciudad han vuelto a colocar el nombre de Vilagarcía en la cúspide.

En el caso de Lara Durán, el título gallego tiene un peso especial. A sus 14 años, la regatista vilagarciana conquistó en Vigo la categoría sub 16, la absoluta dentro de Optimist, justo antes de afrontar el próximo curso su salto a la clase 420. Se trata de su primer gran título autonómico después de una trayectoria constante desde 2021, año en el que empezó a competir de manera ininterrumpida en citas gallegas. Su campeonato, además, tuvo algo de remontada. Ella misma resume así el inicio del Gallego: «El primer día empecé con un fuera de control. Empecé fatal». Sin embargo, lejos de venirse abajo, fue creciendo con el paso de las mangas hasta darle la vuelta a la clasificación en un campeonato disputado a tres jornadas y nueve pruebas.

Ambas niñas comparten entre velas su mayor afición deportiva. / Iñaki Abella

«Los otros días fui mejorando», recuerda Lara, que al término de la segunda jornada marchaba tercera y acabó coronándose campeona en una flota de cerca de 57 barcos. Ese desenlace refuerza una de las claves de su perfil como deportista: la capacidad para rehacerse dentro de una competición tan cambiante como la vela. No en vano, ella misma se define como una regatista «bastante irregular», capaz de alternar mangas soberbias con otras de resultados más discretos.

Su relación con la vela, además, viene de casa. «Mis padres siempre la practicaron y siempre me pareció un deporte interesante», explica la joven, hija de Juanjo Durán y Loli Camba. Con el Gallego ya en el bolsillo, Lara mira ahora hacia el Campeonato de España de Bilbao, que se disputará en Semana Santa. Lo afronta «con la ilusión de participar y hacerlo lo mejor posible», antes de empezar a pensar ya en ese cambio de etapa que le aguarda. «Tengo ganas de empezar en 420», admite sobre una clase distinta, con dos tripulantes y un barco de tres velas.

Si Lara representa la consolidación antes de cambiar de categoría, Aroa Pérez Lorenzo encarna el despegue de una regatista con enorme margen por delante. Con solo 11 años, se proclamó campeona gallega sub 13 femenina también en Vigo y confirmó una progresión que en apenas una temporada ha dado un salto evidente. Su historia resume también la de una Vilagarcía con afición náutica pero sin estructura propia para canalizarla. Empezó con 8 años en el Centro Galego de Vela de Vilagarcía y con 9 ya se incorporó al Club Náutico de Sanxenxo, entidad por la que compite al no existir un club en su ciudad.

En su caso, el vínculo con este deporte nació entre el ambiente familiar y una charla escolar. «Mi padre navegaba y me dijo un día… y vinieron unos chicos a mi cole a dar una charla y me aficioné en ese verano», cuenta. Bernardo Paz fue su monitor en aquellos inicios y desde entonces ya no se soltó de la caña. «Ya me quedé en vela porque me encantaba», resume. Hoy entrena cada fin de semana en Sanxenxo y lo tiene claro: «Es mi hobby salir a navegar. Si por mí fuera saldría todos los días».

Su campeonato tampoco fue sencillo. «El primer día me hice un segundo con 6-8 nudos. Los dos días que quedaron había 20 nudos e hicimos cuatro mangas cada día. Fue agotador», explica. Lejos de acusar el aumento de intensidad, se encontró cómoda: «Me viene mejor regatear con más viento». Ese rendimiento le permitió redondear una evolución notable respecto al año pasado, cuando ni siquiera pudo entrar en el grupo oro. «Tuve mala suerte porque se me rompió la vela», recuerda. Esta vez, en cambio, enlazó la victoria en la regata previa de As Pontes en el grupo plata con el salto al oro y el posterior título gallego en Vigo.

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A Lara le espera el 420. A Aroa todavía le quedan «cuatro años más en Optimist». Las dos, sin embargo, comparten ya algo importante: haber devuelto a Vilagarcía una imagen ganadora en la vela gallega. Quizá no compiten bajo la bandera de un club de su ciudad, pero sí representan a una generación que vuelve a mirar al mar como un espacio de futuro.