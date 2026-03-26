A Deputación estrea obradoiros en Vilagarcía

A Deputació estreou hoxe no CEIP Escardia os obradoiros vinculados ao proxecto «Muller e sustentabilidade no mar» que inaugurou unha mostra o pasado día 3. Esta iniciativa, promovida en colaboración coa Universidade de Vigo, busca darlle visibilidade ao papel da muller no ámbito mariño. A deputada de Igualdade, Paula Bouzós, estivo cos mestres e nenos.