Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

A Deputación estrea obradoiros en Vilagarcía

A deputada durante a súa visita ao colexio de Vilagarcía.

A deputada durante a súa visita ao colexio de Vilagarcía.

R. A.

Vilagarcía

A Deputació estreou hoxe no CEIP Escardia os obradoiros vinculados ao proxecto «Muller e sustentabilidade no mar» que inaugurou unha mostra o pasado día 3. Esta iniciativa, promovida en colaboración coa Universidade de Vigo, busca darlle visibilidade ao papel da muller no ámbito mariño. A deputada de Igualdade, Paula Bouzós, estivo cos mestres e nenos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents