La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

La comunidad educativa de la guardería municipal de Vilagarcía se volverá a concentrar mañana sábado para exigir al Concello que saque a licitación el contrato cuanto antes. La protesta tendrá lugar ante la Casa Consistorial, a las 11.30 horas, y el objetivo será el mismo. Existen quejas por la situación del servicio y aunque el gobierno local alega que está preparando el concurso consideran que no debe demorarse más. n