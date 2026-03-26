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La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

Fachada de la escuela infantil municipal de A Lomba.

Fachada de la escuela infantil municipal de A Lomba. / Iñaki Abella

L. R.

Vilagarcía

La comunidad educativa de la guardería municipal de Vilagarcía se volverá a concentrar mañana sábado para exigir al Concello que saque a licitación el contrato cuanto antes. La protesta tendrá lugar ante la Casa Consistorial, a las 11.30 horas, y el objetivo será el mismo. Existen quejas por la situación del servicio y aunque el gobierno local alega que está preparando el concurso consideran que no debe demorarse más. n

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