Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Medio Ambiente

El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía convierte el cuidado del entorno en una experiencia educativa de primer nivel

Cerca de un centenar de alumnos de Primaria del colegio Filipenses participaron en una plantación de castaños y madroños, una iniciativa con la que el centro refuerza su compromiso medioambiental

Un momento de la plantación de uno de los árboles. | IÑAKI ABELLA

Un momento de la plantación de uno de los árboles. | IÑAKI ABELLA

Diego Doval

Vilagarcía

El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía volvió a convertir el cuidado del entorno en una experiencia educativa de primer nivel con una nueva jornada de plantación de árboles desarrollada ayer en el bosque del propio centro. La actividad reunió a cerca de un centenar de alumnos de 1.º y 2.º de Primaria, que participaron de forma activa en una iniciativa con la que el colegio refuerza su compromiso medioambiental desde las edades más tempranas.

La plantación contó con la implicación del grupo de voluntariado medioambiental del centro y también con la presencia de efectivos de Medio Rural, que tutorizaron la acción y acompañaron a los escolares durante todo el proceso. Entre todos llevaron a cabo la plantación de once ejemplares, entre castaños y madroños, en una intervención que se enmarca dentro de la línea de concienciación, sensibilización ecológica y repoblación que el colegio impulsa.

Los técnicos de Medio Rural dirigiéndose a los alumnos. | IÑAKI ABELLA

Los técnicos de Medio Rural dirigiéndose a los alumnos. | IÑAKI ABELLA

La jornada tuvo además un valor simbólico especial. En esta ocasión, el centro optó por implicar a niños de entre 6 y 7 años. No en vano, se trata de alumnos que podrán continuar formándose en el colegio hasta los 16 años, de manera que serán testigos directos del crecimiento de unas especies que ya forman parte de su propia memoria educativa y vital.

La iniciativa no fue aislada. La pasada semana, el colegio ya había participado en otra plantación en Cornazo, prolongando así una dinámica de trabajo que busca inculcar a los alumnos el respeto por la naturaleza a través de experiencias prácticas. En el caso del bosque escolar, la actuación estuvo precedida además por una tala previa de árboles, paso necesario para acondicionar el espacio y favorecer una mejor repoblación.

Noticias relacionadas

La experiencia fue de lo más formativa para los alumnos. | IÑAKI ABELLA

La experiencia fue de lo más formativa para los alumnos. | IÑAKI ABELLA

Con gestos como este, Filipenses sigue dejando claro que la educación ambiental no se limita al aula, sino que se cultiva también con las manos en la tierra y con la mirada puesta en el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
  2. Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
  3. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  4. La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
  5. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  6. De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
  7. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  8. Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Lara Durán y Aroa Pérez devuelven a Vilagarcía al primer plano con sus coronas gallegas

Lara Durán y Aroa Pérez devuelven a Vilagarcía al primer plano con sus coronas gallegas

El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía convierte el cuidado del entorno en una experiencia educativa de primer nivel

La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

Rías Baixas conquista los paladares asiáticos en Chengdu

Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro

El Saco de Fefiñáns no acaba de «sanar»: piden revisar la red municipal

El Saco de Fefiñáns no acaba de «sanar»: piden revisar la red municipal

Visto para sentencia: el exgerente de Porto de Cambados niega el desfalco

Tracking Pixel Contents