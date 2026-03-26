Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

La Semana Santa se ha convertido en la principal opción de muchos arousanos para una pequeña escapada que permita salir de la rutina y, aunque lejos del movimiento turístico que implica el verano, si concentra un buen número de viajes. De eso son conocedores en las agencias de viajes de la comarca de O Salnés que, a una semana vista, están trabajando en cerrar esos viajes.

Los destinos más reclamados por los arousanos para aprovechar el breve descanso que ofrece la Semana Santa son dos: las islas Canarias, donde disfrutar de un sol que no ha estado muy presente en la comarca en los últimos meses, o de capitales o ciudades importantes europeas. Los dos son destinos recurrentes desde hace años y se mantienen un número de visitantes arousanos más o menos estables desde hace mucho tiempo. Hay una tercera variante, que es la opción de los viajes charter a destinos exóticos, pero relativamente próximos, como son Marruecos o incluso Estambul, aunque este último ha experimentado un ligero retroceso por la proximidad de la guerra originada en Oriente Medio. Esos viajes son organizados por mayoristas y se están convirtiendo en una alternativa muy atractiva para los que quieren hacer una escapada aprovechando el puente festivo que ofrece Semana Santa.

Así lo reconocen Diego Bóveda, de Viaxes A Confianza de A Illa, y Diana Nogueira, de Vilatours en Vilagarcía, dos agencias con una larga trayectoria a sus espaldas. El primero de ellos señala que estos dos destinos «son a los que más se recurre estos días, sobre todo porque la disponibilidad de días es limitada; son tan solo cuatro o cinco días por lo que la gente apuesta por un destino relativamente próximo y al que se pueda llegar en avión sin hacer escalas para aprovechar al máximo el tiempo del que disponen» Coincide en la explicación Nogueira que, en su caso, señala que «Canarias es el lugar más elegido a pesar de que su precio está bastante elevado, y después están los diferentes destinos europeos, ciudades que ofrecen todo tipo de experiencias y visitas culturales, como Londres, París, Praga o Roma entre otras muchas».

Otra de las cuestiones que destacan es que no suele ser un viaje que se planifique con mucho tiempo por delante. Gran parte de los viajeros que aprovechan la Semana Santa para descubrir otros lugares suelen estar pendientes del tiempo para escoger aquel destino en el que la inestabilidad meteorológica sea menor, «especialmente aquellos que buscan un destino de sol y playa, que acostumbran a esperar hasta una semana antes para cerrar su viaje».

Bóveda explica que, aunque la Semana Santa, «para nosotros no supone un porcentaje muy alto de las ventas, porque nuestros clientes acostumbran a moverse más en otras épocas, sí lo es para empresas asentadas en ciudades más grandes, donde la gente aprovecha la mínima ocasión para escaparse del cemento cuatro o cinco días».

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La situación mundial, por el momento, no está afectando al interés de los arousanos por viajar, ya que todavía no ha variado sustancialmente los precios y los efectos de la Guerra de Irán solo se ceban con los viajes a Asia, viajes que «suelen ser de diez o doce días, más centrados en épocas como el verano, son planificados con mucho más tiempo y casi todos esos viajes tienen que hacer escala en lugares próximos al Golfo Pérsico, por lo que nos tememos que va a ser complicado vender alguno salvo que lsa situación cambie de manera drástica en las próximas semanas», explica Bóveda. De todas formas, los dos coinciden en señalar que cuando un destino se pone complicado por una crisis política «siempre aparece otro con el mismo atractivo para el visitante».