El BNG rechaza la reducción del rendimiento en la DO Rías Baixas

El BNG ha mostrado su rechazo a cualquier intento de reducir el rendimiento de la uva en la Denominación de Origen Rías Baixas y pide la realización de estudios técnicos para tomar decisiones respecto al futuro del sector.

Así lo indicaron ayer los diputados Secundino Fernández y Montse Prado junto al portavoz local, Liso González, y otros responsables ante la preocupación de una propuesta que, de momento, está retirada del debate en pleno.

Los nacionalistas consideran que su promotor, la asociación Asaga, está alineada con el PP para promover un debate y una iniciativa que ven «innecesaria e injustificada» en estos momentos, porque «no es algo que se pueda tomar a la ligera» ya que «perjudica al sector», apuntó Fernández, quien explicó que llevaron el asunto al Parlamento de Galicia al considerar que la Xunta es competente. Es por ello que le reclaman que adopten las medidas oportunas.

Asimismo, destacaron el caso de la subzona de O Salnés, pues son los viticultores con mayor producción de todas las de la DO Rías Baixas.

Para Prado es necesario realizar estudios técnicos que analicen la situación con los rendimientos y considera que, en caso de existir un exceso de producción, también se debería «poner el foco» en las grandes bodegas. En su opinión, el recorte también podría acabar en la creación de un mercado negro con los excedentes, algo que también rechazan.

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González expuso que el debate abierto «no sirve para nada» a los productores ni a la denominación. Cabe recordar que el pleno del Concello de Cambados también iba a abordar ayer el asunto.