Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Obras

Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro

Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro.

Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro. / FDV

A. G.

Ribadumia

Operarios de la Diputación de Pontevedra han comenzado a trabajar en la mejora de la seguridad viaria de la EP-9305 a su paso por la parroquia de Leiro. La actuación consiste en la ejecución de cunetas transitables de seguridad en un tramo de 125 metros lineales, una intervención que busca mejorar el drenaje de la calzada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
  2. Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
  3. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  4. La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
  5. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  6. De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
  7. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  8. Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Canarias y capitales europeas, los destinos preferidos de los arousanos en Semana Santa

Lara Durán y Aroa Pérez devuelven a Vilagarcía al primer plano con sus coronas gallegas

Lara Durán y Aroa Pérez devuelven a Vilagarcía al primer plano con sus coronas gallegas

El colegio Sagrada Familia Filipenses de Vilagarcía convierte el cuidado del entorno en una experiencia educativa de primer nivel

La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

La comunidad de la guardería de Vilagarcía vuelve a concentrarse

Rías Baixas conquista los paladares asiáticos en Chengdu

Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro

El Saco de Fefiñáns no acaba de «sanar»: piden revisar la red municipal

El Saco de Fefiñáns no acaba de «sanar»: piden revisar la red municipal

Visto para sentencia: el exgerente de Porto de Cambados niega el desfalco

Tracking Pixel Contents