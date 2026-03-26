Obras
Avanzan las obras en la EP-9305 a su paso por el lugar de Leiro
A. G.
Ribadumia
Operarios de la Diputación de Pontevedra han comenzado a trabajar en la mejora de la seguridad viaria de la EP-9305 a su paso por la parroquia de Leiro. La actuación consiste en la ejecución de cunetas transitables de seguridad en un tramo de 125 metros lineales, una intervención que busca mejorar el drenaje de la calzada.
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