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Xuventude pone a punto las instalaciones de As Sinas

Xuventude pone a punto las instalaciones de As Sinas | IÑAKI ABELLA

Xuventude pone a punto las instalaciones de As Sinas | IÑAKI ABELLA

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer las dependencias del albergue de As Sinas, unas de las instalaciones de referencia de la Xunta para campamentos juveniles y de trabajo. La dirección xeral ha acometido varias actuaciones para modernizar las instalaciones que estarán en perfectas condiciones para acoger actividades ya en Semana Santa. De todas formas, las actividades principales se van a desarrollar durante el verano, centradas casi todas ellas en la náutica. n

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