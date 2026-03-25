Xuventude pone a punto las instalaciones de As Sinas

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer las dependencias del albergue de As Sinas, unas de las instalaciones de referencia de la Xunta para campamentos juveniles y de trabajo. La dirección xeral ha acometido varias actuaciones para modernizar las instalaciones que estarán en perfectas condiciones para acoger actividades ya en Semana Santa. De todas formas, las actividades principales se van a desarrollar durante el verano, centradas casi todas ellas en la náutica. n