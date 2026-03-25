Vilagarcía abre el plazo para presentar candidaturas a la corona del deporte local

La Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía ha abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Anuales al Mejor Deportista Local. Clubes, colectivos y particulares podrán proponer aspirantes, así como nombres para las distintas menciones, hasta el 5 de abril a través de la sede electrónica municipal y con una relación motivada de méritos. Los galardones, correspondientes a la temporada 2024/25 o al año 2025, se entregarán el 24 de abril en la Gala do Deporte, en el Salón García.