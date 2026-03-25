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Vilagarcía abre el plazo para presentar candidaturas a la corona del deporte local

Las propuestas deben motivarse con la lista de méritos y presentarse a través de la sede electrónica con formulario específico. El plazo finaliza el 5 de abril

Las candidaturas pueden ser presentadas a nivel individual o colectivo.

Las candidaturas pueden ser presentadas a nivel individual o colectivo. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía ha abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Anuales al Mejor Deportista Local. Clubes, colectivos y particulares podrán proponer aspirantes, así como nombres para las distintas menciones, hasta el 5 de abril a través de la sede electrónica municipal y con una relación motivada de méritos. Los galardones, correspondientes a la temporada 2024/25 o al año 2025, se entregarán el 24 de abril en la Gala do Deporte, en el Salón García.

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