Festa do Deporte
Vilagarcía abre el plazo para presentar candidaturas a la corona del deporte local
Las propuestas deben motivarse con la lista de méritos y presentarse a través de la sede electrónica con formulario específico. El plazo finaliza el 5 de abril
Vilagarcía
La Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía ha abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Anuales al Mejor Deportista Local. Clubes, colectivos y particulares podrán proponer aspirantes, así como nombres para las distintas menciones, hasta el 5 de abril a través de la sede electrónica municipal y con una relación motivada de méritos. Los galardones, correspondientes a la temporada 2024/25 o al año 2025, se entregarán el 24 de abril en la Gala do Deporte, en el Salón García.
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