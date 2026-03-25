El tráfico portuario crece un 4% con respecto al inicio de 2025

En los dos primeros meses del año se movieron en el Puerto de Vilagarcía algo menos de 258.000 toneladas de mercancías, lo que supone un 3,9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Es el segundo mejor dato de los cinco puertos de Interés General de Galicia, solo superado por el de Ferrol, que entre enero y febrero pasados ha crecido un 53 por ciento con respecto a 2025.

En cambio, Vigo solo creció un 1 por ciento, A Coruña perdió un 3,3 por ciento, y en Marín la disminución de mercancías movidas fue del 26 por ciento.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, José Manuel Cores Tourís, explica que a efectos de cómputo suelen analizar los datos por trimestres, y con los que ya hay a estas alturas de marzo estiman que cerrarán el primer cuarto del año con un crecimiento aproximado del 4 por ciento. «Somos un puerto pequeño, pero con unos tráficos muy estables», señala Tourís, para quien ahora lo importante es consolidarse en el millón y medio de toneladas anuales, para a partir de ahí ver cómo se puede ir creciendo.

En el balance de tráficos hecho público ayer por Puertos del Estado, entre enero y febrero pasados, pasaron por la rada arousana 50.000 toneladas de graneles líquidos (un 6,5 por ciento menos que en los dos primeros meses de 2025), y 56.000 de sólidos (un 14 por ciento menos), si bien el crecimiento de la mercancía general fue del 17 por ciento.

Un tercio de dicha mercancía se movió a través de contenedores (55.000 toneladas), lo que supone un 33 por ciento más que en 2025. En lo que va de año también se han movido cerca de 60.000 toneladas con el ro-ro.

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En cuanto a los posibles efectos que pueda tener la guerra de Oriente Medio sobre el Puerto, Tourís señala que, a corto plazo, no se prevé una gran repercusión, puesto que Vilagarcía recibe pocos mercantes de la zona en conflicto. Eso sí, no se descarta una afectación más profunda si la guerra se alarga y deriva en una crisis. n