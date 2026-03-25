Las toallitas queman una bomba del saneamiento en Valga

El Concello de Valga ha vuelto a pedir a la ciudadanía que no tiren toallitas higiénicas por el sanitario pues esta acción «irresponsable» ha vuelto a provocar un atasco. En esta ocasión, en el bombeo de Carracido (Cordeiro). Según las autoridades se obstruyó una bomba y acabó quemada a causa de estos productos que no son biodegradables.

La situación se normalizó tras la intervención de los trabajadores municipales, pero «este tipo de atascos ponen en serio riesgo el sistema de saneamiento, obligando a intervenir constantemente, generando un importante coste de mantenimiento y causando daño al medio ambiente», recordaron. Así, piden encarecidamente que no se arroje esto ni compresas y otros materiales no biodegradables.