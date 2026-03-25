Sorprenden a un buceador en San Vicente con erizo ilegal en su lancha

El Servizo de Gardacostas de la Consellería de Mar está tramitando una sanción a un buceador de O Grove que fue sorprendido el pasado lunes con varias decenas de kilogramos de erizo escondido en su lancha. Los hechos ocurrieron sobre las 10.30 horas en el control que realizan los miembros del servicio de vigilancia de la Cofradía en la zona de San Vicente.

Durante el control, al que el hombre presentó el tope de extracción, los vigilantes se percataron de que había escondidos en una zona de la embarcación una gran cantidad de erizo que, en su mayor parte, no cumplía la talla mínima de extracción, por lo que abrieron un expediente que remitieron directamente a al Servizo de Gardacostas.

Lo ocurrido ha abierto el debate en el sector del mar en O Grove, ya que el individuo que fue sorprendido el pasado lunes es multirreincidente en acciones de furtivismo y son muchos los que no entienden como todavía se le mantiene el Permex de recursos específicos. Algunas voces consideran que «no tiene sentido que este tipo de personas cometan una y otra vez infracciones, roben literalmente a los compañeros y esquilmen los bancos marisqueros porque les da exactamente igual las tallas o las vedas, y puedan seguir yendo al mar porque las autoridades no hacen absolutamente nada».

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Una de las cuestiones que más preocupa es que un recurso como el erizo «no está para muchas florituras» después de todo lo ocurrido con las riadas y «este tipo de actitudes contribuyen a dañar el recurso, pero también la imagen de los que trabajan en él».