Malestar en los PAC de Vilagarcía y Cambados ante la extensión de su jornada de «manera unilateral»

«Imagina que firmas un contrato laboral y cambian de manera unilateral tus condiciones». Esta es la síntesis del malestar que anida en los profesionales sanitarios de los PAC de Vilagarcía y Cambados ante la previsión de la Xunta de aprobar mediante decreto, «sin negociación», la extensión de su horario en los fines de semana.

Así las cosas, los 40 trabajadores estables que hay, aproximadamente, entre las urgencias de ambos centros de salud están llamados por los representantes sindicales a sumarse a la concentración de protesta convocada para este viernes delante de la sede el Sergas, en Santiago, durante la celebración de la mesa sectorial.

Denuncian que el «decretazo» pretende extender su horario laboral a los sábados por la mañana, con lo cual, tendrán que hacer turnos de 24 horas también ese día; actualmente solo son los domingos. Explican que esta jornada es atendida ahora por Atención Primaria y como se acordó para ella una reducción horaria a 35 horas semanales «lo hacen a costa de aumentar las de los PAC».

«No es justo ni lógico que nos cargue a nosotros y sobre todo que decidan sobre nuestro futuro de manera unilateral, sin tener en cuenta nuestra voz porque al hacerlo mediante decreto no hay negociación. Además, cuando se desconvocó la huelga de Primaria, se dijo explícitamente que no iba a pasar esto. Imagina que firmas un contrato laboral y te cambian las condiciones sin tenerte en cuenta», lamentan fuentes sindicales.

De primeras, habrá protestas en la calle, pero no descartar tomar otras «medidas de presión».

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En Cambados y Vilagarcía también se verán afectados en torno a otra docena de profesionales en rotación, procedentes de otros puntos que acuden para cubrir ausencias. El caso que, según los sindicatos, el exceso horario tampoco sería suficiente para crear plazas estructurales que permitieran otros turnos.