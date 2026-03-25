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El PSOE conoce las demandas del marisqueo de Cambados

La diputada Paloma Castro se reúne con los responsables de la cofradía y las agrupaciones

Un momento de la reunión de los socialistas en la cofradía de Cambados.

Un momento de la reunión de los socialistas en la cofradía de Cambados.

Lucía Romero

Cambados

La diputada del PSdeG Paloma Rey se reunió la semana pasada con responsables de la cofradía de Cambados y de la agrupación de mariscadoras de a pie y de a flote.

El objetivo era conocer la situación del sector en primera persona con el fin de trasladar las oportunas necesidades en el Parlamento de Galicia. Estuvo acompañada por los socialistas Samuel Lago y Javier Mougán, alcalde cambadés y concejal de Ribadumia, respectivamente.

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«Somos conscientes de que se trata de un reto complejo que requiere planificación, diálogo y compromiso institucional, por eso, desde el socialismo gallego seguiremos trabajando en iniciativas que contribuyan a dar respuesta a las demandas del sector y a garantizar su futuro en nuestras rías», indicaron desde el partido.

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