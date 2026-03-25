El PSOE conoce las demandas del marisqueo de Cambados

La diputada del PSdeG Paloma Rey se reunió la semana pasada con responsables de la cofradía de Cambados y de la agrupación de mariscadoras de a pie y de a flote.

El objetivo era conocer la situación del sector en primera persona con el fin de trasladar las oportunas necesidades en el Parlamento de Galicia. Estuvo acompañada por los socialistas Samuel Lago y Javier Mougán, alcalde cambadés y concejal de Ribadumia, respectivamente.

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«Somos conscientes de que se trata de un reto complejo que requiere planificación, diálogo y compromiso institucional, por eso, desde el socialismo gallego seguiremos trabajando en iniciativas que contribuyan a dar respuesta a las demandas del sector y a garantizar su futuro en nuestras rías», indicaron desde el partido.