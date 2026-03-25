El precio del carburante varía en hasta 20 céntimos según la gasolinera

Con el precio de la gasolina y el gasóleo por encima del euro y medio por litro desde el inicio de la guerra en Irán, son muchos los conductores que ahora se detienen más a comparar las ofertas de las diferentes estaciones de servicio, con el deseo de ahorrar un poco. Y, en efecto, las diferencias pueden ser sustanciales, de hasta 20 céntimos por litro, lo que puede suponer una diferencia de hasta 12 euros en el caso de llenar el depósito de un turismo, según el Geoportal de Hidrocarburos, del Ministerio para la Transición Ecológica.

En el caso de la gasolina de 95 octanos, por ejemplo, el precio más bajo durante la jornada de ayer lo tenía una estación de servicio de Vilanova de Arousa, y era de 1,43 euros el litro. El más caro, en cambio, estaba en Cambados, al aproximarse a los 1,77 euros el litro. La diferencia es similar en el caso del gasóleo A. El más barato está de nuevo en Vilanova, concretamente en las dos estaciones de servicio de una marca «low cost» (1,68 euros el litro) y el precio más elevado se registraba ayer en Sanxenxo (1,89 euros el litro). En Vilagarcía, la diferencia por litro es de 13 céntimos, tanto en el caso de la gasolina como del gasóleo.

Todos estos precios son para el público general, ya que los conductores profesionales pueden beneficiarse de un descuento directo de 20 céntimos por litro.

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que algunas marcas ofrecen descuentos de fidelización, que en algunas marcas pueden llegar a los 20 céntimos por litro, igualando de este modo las mejores ofertas.

Un análisis de la evolución de los precios en numerosas áreas de servicio de la comarca revela que estos han subido en muchas de ellas desde el domingo, a pesar de la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno central para contener el efecto de la guerra de Oriente Medio en las economías domésticas. El domingo pasado, por ejemplo, en varias gasolineras había gasolina por menos de 1,40 céntimos el litro, y ahora ha subido en casi todos los casos por encima de los 1,45 euros.

En varios municipios de la comarca hay una sola estación de servicio (y en A Illa, ninguna). En esos casos, las posibilidades para los consumidores son menores. En Ribadumia, O Grove y Catoira, por ejemplo, el gasóleo estaba ayer a 1,80 euros el kilo, mientras que en Valga costaba 1,66.

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Entre O Salnés y Ullán hay una treintena de estaciones de servicio. El municipio de Vilagarcía es donde hay más, al contabilizarse hasta nueve gasolineras, según el Geoportal de Hidrocarburos abierto por el Gobierno.