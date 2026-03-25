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Sesión ordinaria

El PP de Vilagarcía lleva al pleno la adjudicación de «todas» las horas del SAF

La Corporación abordará otros asuntos

Concejales del PP de Vilagarcía.

Concejales del PP de Vilagarcía. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía lleva al pleno de mañana jueves una moción para reclamar al Concello la adjudicación de todas las horas del SAF que actualmente están sin utilizar «a pesar de contar con la financiación de la Xunta, lo cual no se está aprovechando al máximo».

Consideran que la gestión «no está siendo eficiente», pues le resulta «incomprensible» que «habiendo recursos técnicos y económicos no se estén utilizando al 100% por la inacción del gobierno», denuncian.

Su pretensión con esto, añaden es «reducir la lista de espera o que se amplíen las horas» de un servicio «esencial» para las familias.

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La sesión ordinaria dará comienzo a las 17.00 horas y en el orden del día hay otros asuntos como la prórroga a la Fundación Lar para usar la unitaria de Zamar, un convenio sobre residuos, varias mociones contra la guerra, otra de los populares para pedir mejoras en la N-60 del IES al centro de salud y la del BNG sobre actividades acuáticas adaptadas, entre otros.

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