El patrón mayor vilanovés se desvincula del pleito entre Durán y Vales

El patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, pasó esta mañana por dependencias judiciales para testificar en el conflicto que enfrenta a Gonzalo Durán y María José Vales desde las elecciones de 2023, en las que el actual alcalde de Vilanova acusó a la líder socialista de ser una corrupta y estar investigada por ello en la Fiscalía, cuando no había ningún caso abierto en esta institución contra ella. Una de las cuestiones que el patrón debía aclarar en esta comparecencia como testigo era si él había sido el responsable de la filtración de los documentos de la Fiscalía que esgrimió Gonzalo Durán para acusar a María José Vales, algo que negó, afirmando desconocer como esos documentos pudieron llegar a manos del regidor.

Las declaraciones del patrón giraron en torno a dos sucesos. Por un lado, el reocnocimiento de un integrante del cabildo de que cobró una cantidad mayor a la que debía cuando sin que la anterior patrona lo cuestionase; y sobre la cesión de las grúas a un tercero, algo que en teoría no podía hacerse y por lo que Portos le habría llamado la atención. Esa denuncia fue abierta por una persona ajena a la Cofradía

Díaz ratificó que, como patrón mayor, si ve una irregularidad debe ponerla en conocimiento de la Fiscalía y fue lo que hizo, pero que en ningún momento entregó documentación de la que era custodio al alcalde de Vilanova de Arousa, porque esos documentos no pueden salir del interior de la Cofradía, y que desconoce como esos documentos llegaron a manos de Gonzalo Durán. Además, asegura que el documento aclaratorio de la Fiscalía, en el que aseguraba que la persona investigada no era María José Vales, sino otra mariscadora, se enteró por la prensa. También recordó que todas las actas de las reuniones del cabildo y de la xunta xeral se cuelgan en tablón de anuncios que se encuentra en la entrada del pósito.

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Tras declarar, Díaz aseguraba no entender los motivos de «por qué se me involucra a mí en esta historia, ya que no estoy en política ni quiero». Mantiene que tiene que relacionarse con el alcalde «porque soy patrón mayor y tengo que mirar por la Cofradía y sus socios, me gusten más o menos los que se encuentran en las diferentes administraciones y los problemas de mi predecesora con el alcalde no son tema mío». Insiste en que lo único que hizo fue su obligación como patrón «ver unas supuestas irregularidades y ponerlas en conocimiento de la Fiscalía y en ningún momento le paso a nadie la documentación», recordando que las actas «se ponen en el tablón de anuncios y en ellas figuran todos los acuerdos».