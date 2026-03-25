O Grove vigilará las playas a partir del 15 de junio

El Concello de O Grove ha sacado a licitación la contratación del servicio de socorristas para las playas con un precio de 224.104 euros. Las empresas interesadas en el contrato tienen hasta el día 7 para presentar sus ofertas.

Según el pliego de condiciones, el objeto del contrato es el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de A Lanzada, Area das Pipas y Area de Reboredo, las más concurridas, así como la asistencia a otros arenales «por medio de embarcación».

Todo ello durante la temporada estival de este año, que estipula como de tres meses a contar desde la formalización del contrato y en el período comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre.

Según la misma documentación, el Concello recuerda que recurre a la licitación del servicio mediante la suscripción de un contrato administrativo, pues carece de personal con la titulación adecuada en su cuadro de trabajadores y porque la «vigente legislación laboral tampoco permite la celebración de contratos temporales para cubrir la necesidad».

En cuanto al número de efectivos, las empresas interesadas deberán indicar el número que consideran necesarios para atender los requisitos exigidos en el concurso. Cabe recordar que en anteriores temporadas fueron diez socorristas.

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El contrato sale a licitación por 224.000 euros y los criterios de valoración son, entre otros, la oferta económica más ventajosa y mejoras técnicas para la realización del servicio.