Una narcolancha del zulo acuático y obras de «Culebra» buscan una vida honrada

La administración intenta vender estos días activos decomisados hace tiempo a organizaciones de narcotraficantes y que no han tenido salida en anteriores procesos. Entre ellos destaca una narcolancha vinculada una de las operaciones más mediáticas de los últimos años por el singular zulo acuático hallado en una nave de Vilanova donde ocultaban alijos y probaban embarcaciones que, en España, son género prohibido. Pero también una treintena de obras de arte, algunas de las cuales pertenecieron al narco vigués Juan Carlos González Martín, «Culebra», hace casi una década.

Respecto a la embarcación, se trata de una subasta gestionada por el Colexio de Procuradores de A Coruña y es necesaria una puja mínima de 1.500 euros para optar a este bien tasado en los 3.000. Las condiciones son las mismas del anterior proceso, realizado hace casi un año y que quedó desierto.

Los interesados tienen hasta el 24 de abril para presentar sus ofertas y el adjudicatario debe saber que la compra, reparación y posterior utilización debe seguir los preceptos legales mediante las cuales este tipo de embarcaciones rápidas solo pueden estar destinadas a determinados usos y están sujetas a su inscripción en un registro especial de operadores.

Cesiones a asociaciones

Esta normativa nació precisamente para evitar las estampas de antaño, con las narcolanchas amarradas en puertos de Arousa impunemente. De hecho, esta circunstancia y sus características suelen dificultar la venta de este tipo de propiedades. Tanto es así que, en ocasiones, se ha procedido a su cesión a asociaciones sin ánimo de lucro como asociaciones y federaciones de navegación para los controles de competiciones y pruebas, para que tengan una segunda vida honrada.

La primera de esta embarcación semirrígida de 10 metros de eslora y 2,30 de manga está vinculada a una organización acusada de encargarse de la logística, construcción y preparación de lanchas de alta velocidad para llevarlas al sur de España y luego a la costa marroquí con el propósito de cargarlas de hachís.

Su desarticulación fue destacada sobre todo por el zulo arousano, pero también porque los investigadores consideraban como su cabecilla a un viejo conocido: Francisco Javier Otero Magdalena, natural de O Grove y fallecido el año pasado.

Pendiente de juicio

El juicio de esta operación, bautizada como «Keroman-Sarmario», todavía no se ha producido, pero es posible que tenga lugar este año. El Ministerio Fiscal ya tiene su escrito de acusación contra los seis acusados, para los que pide penas de cuatro años de prisión. De hecho, la subasta es una enajenación anticipada, una figura recogida en la legislación que autoriza la venta de bienes antes de que exista la obligatoria sentencia firme condenatoria para evitar su deterioro. Y es que se van a cumplir cuatro años desde que se ejecutó el operativo policial, aunque la investigación se inició año y medio antes.

No fue la única embarcación requisada y, de hecho, el propietario de la nave industrial de Portugal donde se hallaron ocho lanchas ha intentado en este tiempo recuperarlas, alegando que su actividad empresarial en Portugal es legal. Sin embargo, las autoridades judiciales rechazaron sus recursos, destacando que estas carecían de placa y número de serie y que se desconocía el fin lícito de las mismas, así como de los 241 bidones llenos de gasolina que también hallaron el día del registro.

Algunas de las obras de arte del Plan Nacional sobre Drogas en subasta. / FdV

Destacando así los argumentos recogidos por la Fiscalía en su oposición a devolvérselas, señalando que la investigación se vinculaba con la interceptación de una rápida que ardió en Moaña y de otra en el remolque de una estación de servicio de Olhao (Portugal) que iba de camino al sur español.

10.000 euros hasta ahora

Los decomisos siempre pasan a forma parte del fondo del Plan Nacional sobre Drogas con el fin de lograr un beneficio que repare en cierto modo el daño provocado por estos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y de blanqueo de capitales. Para la venta suele recurrir a la sociedad estatal Segipsa y a operadores privados como la empresa Surus Inversa, que mantiene abierta la subasta de esas 37 pinturas de arte procedentes de intentos anteriores y que se lleva una comisión del 17%.

Algunas pertenecen a la colección privada de «Culebra» que estaba compuesta por casi un centenar de piezas. El Estado ya consiguió vender algunas de las más relevantes, recaudando 10.000 euros.

Las pujas mínimas van de los 18 y los 24 euros a los 150 euros de las más caras. Entre ellas hay creaciones del marinense Manuel Torres; el vigués Pedro Solveira, que destacó por su estilo innovador también en la escultura y que tuvo una importante proyección internacional; de uno de los referentes del postmodernismo, Xavier Blanch; el paisajista José Frau y otro destacado paisajista, Eduardo Martínez Vázquez, o del pintor figurativo ourensano José Manuel Vidal Souto, el coruñés Alfredo Souto Cuero y algunas con sospecha de pertenecer al vigués Portas Leirado, entre otros nombres.

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El plazo expira el día 16 de abril y por ahora, a día de ayer, no había ni media docena de pujas sobre el total.