Intercambio
Jóvenes franceses visitan Cambados a través de programas europeos
Los alumnos, que están en el IES Asorey, son de la localidad de Pertuis
El IES Francisco Asorey de Cambados acoge estos días la visita de un grupo de alumnos procedentes del Lycée Val de Durance, de la localidad francesa de Pertuis, en el marco de un intercambio educativo internacional vinculado a los programas EduExchanges y Erasmus+. Durante su estancia, que se prolongará hasta el día 26, el alumnado francés participa en la vida escolar del centro junto con el alumnado de 4º de ESO, favoreciendo así la inmersión lingüística y el intercambio cultural entre ambos países.
El intercambio tendrá continuidad con el viaje del alumnado cambadés a Francia, previsto para principios del mes de mayo. A lo largo del fin de semana, el grupo ha tenido también la oportunidad de conocer el entorno, con visitas a Santiago de Compostela, la Ruta da Pedra e da Auga, así como tiempo para descubrir Cambados y convivir con las familias de acogida, elemento fundamental de este tipo de programas.
Este proyecto se desarrollo alrededor de la temática del agua e incluye un completo programa de actividades educativas y ambientales que se llevarán a cabo. Entre ellas, destaca la visita a una zona de marisqueo en colaboración con Guimatur o una salida a A Illa o a Pedras Negras.
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