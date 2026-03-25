James Rhodes visita el centro Princesa Letizia antes de su concierto en Vilagarcía

La visita privada que James Rhodes realizará mañana por la tarde al centro Princesa Letizia de Amencer-Aspace servirá como prólogo a un intenso fin de semana cultural en Vilagarcía.

El pianista británico nacionalizado español acudirá al centro para encontrarse con sus usuarios y con representantes del Solifest, que le entregarán un obsequio en agradecimiento por su implicación con este festival solidario.

El gesto refuerza el vínculo del artista con una iniciativa que sigue sumando apoyos, en una jornada en la que también se ha querido poner en valor la colaboración altruista del taxista vilagarciano Walter Jones, encargado de realizar gratuitamente sus traslados.

La presencia de Rhodes en la ciudad no se limitará a esta visita. Este viernes abrirá la agenda cultural del fin de semana con su espectáculo en el Auditorio a partir de las 20.30 horas. Su propuesta, a medio camino entre el concierto y el «stand up», combinará composiciones de Bach, Chopin, Rachmaninov, Schubert y Beethoven con explicaciones sobre las piezas y referencias a su propia trayectoria vital.

Será el primero de una programación que vuelve a exhibir la capacidad de Vilagarcía para reunir nombres de prestigio y una oferta variada. El sábado tomará el relevo Carlos Blanco con doble función de «A penúltima», programada a las 20.30 y 22.30 horas en el Auditorio.

La música volverá a cobrar protagonismo el domingo. Por la mañana, a las 12.30 horas, el Salón García recibirá a Repion dentro del ciclo Achégate ao Salón!, con el dúo cántabro presentando su último trabajo. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, A Peixería acogerá el tradicional Concierto de Primavera de la Banda de Música de Vilagarcía.

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A esa oferta se suma además la propuesta gastronómica que regresa hoy (11.30 horas) a la plaza de abastos con un taller dedicado al lirio o bacaladilla con el cocinero Xoanqui Ameixeiras al frente.