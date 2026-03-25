A Illa retira parte del dañado muelle de Pau

Operarios de la empresa Dragados Osmar comenzaron esta mañana de miércoles a retirar la parte dañada del muelle de Pau de A Illa, una construcción de madera situada en la zona de O Campo, que se vio seriamente afectada por la sucesión de temporales que se registró este invierno. La retirada de estos restos del muelle supondrá un desembolso inicial para el Concello cercano a los 2.000 euros, pero la reparación integral de esta estructura de madera se disparará hasta los 200.000. Precisamente el Concello ha presentado al Gobierno del Estado una solicitud para que se afronte esta reparación con los fondos destinados a paliar los efectos de esos temporales, para lo que han aportado una memoria descriptiva en la que se refleja lo ocurrido y la importancia que tiene para el municipio este muelle.

Luis Arosa, alcalde de A illa, reconoce que «el muelle quedó muy deteriorado después de los temporales, especialmente el del 30 de enero, que destrozó por completo una parte de la estructura». La situación en la que se encontraba hacía necesaria su retirada, explica Arosa, ya que «en cualquier momento podría haber causado un problema si no lo sacábamos». Arosa espera que el muelle de Pau pueda ser restaurado cuanto antes por la importancia histórica que guarda, aunque lo que se conserva sea una réplica del original, desaparecido hace ya décadas.

El auténtico muelle de Pau fue una construcción de madera que utilizaban las salazones y conserveras de A illa a finales del siglo XIX y principios del XX en la que los barcos descargaban el pescado con destino a las fábricas, especialmente a la de Goday, la primera experiencia fabril de Galicia. El declive que tuvieron esas fábricas provocó que cayese en desuso y que acabase desapareciendo, quedando tan solo los pilares de piedra que lo sostenían. Sin embargo, el Concello se marcó como objetivo recuperar toda esa zona industrial que había sido clave en el desarrollo de A Illa, sobre los restos de las naves se edificaron la casa consistorial, el Auditorio municipal y el Centro de Interpretación de la Conserva, que se asienta en la antigua fábrica de Goday.

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Fruto de esa recuperación también pusieron su mirada en el antiguo muelle que, en el año 2006, recuperaba su antigua «fasquía», incluida la verja que lo coronaba. Se encuentra frente al actual consistorio y es uno de los más claros elementos de arquitectura industrial que se conservan en A Illa de Arousa. Su uso, en la actualidad, es meramente decorativo, aunque algunas embarcaciones puedan amarrar, de manera muy puntual en él.