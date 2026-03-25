La FGCN clama contra la excarcelación de narcotraficantes

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) ha mostrado su «máxima preocupación» por la liberación de 24 narcotraficantes de Andalucía y Canarias tras una resolución del Tribunal Constitucional en respuesta a una de sus defensas quien consideró que la medida cautelar de prisión provisional había vulnerado derechos fundamentales.

Los arrestos se produjeron hace unos meses en la operación Sombra, una de las más relevantes de los últimos tiempos contra una organización acusada de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa. Según la entidad, ahora los jueces deben ofrecer una información más detallada a los detenidos enviados a prisión provisional en causas declaradas secretas.

Defienden que es «una pésima noticia para la lucha contra el narcotráfico» porque «si esta interpretación legal se consolida, la consecuencia previsible es una avalancha de recursos y peticiones de excarcelación de otros muchos narcos en un país donde se asientan 500 organizaciones criminales», aseguran desde Vilagarcía. De hecho, no le parecería extraño que «quieran venir más a un país que es la puerta de entrada a Europa de cientos de toneladas de cocaína y hachís», que van en «preocupante aumento».

Así las cosas, reclaman «leyes acordes a la amenaza» de la «realidad del crimen organizado, que constituye un peligro directo para la seguridad del Estado», añadieron refiriendo las advertencias de instituciones europeas y policiales como Europol y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave.

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La asociación respeta la necesaria garantía de los derechos de los procesados en estas y todas las causas, pero también reclama leyes que sean eficientes. Cree que «no tenemos una legislación acorde» con esto y «con los tiempos actuales» y por ello indica la «necesidad apremiante de cambios legales, medios y herramientas para combatir el narcotráfico». De hecho, asegura que también fue un clamor «unánime» de jueces, fiscales, fuerzas policiales antidroga... asistentes a su último congreso, celebrado en noviembre.