La educación cura el machismo

El colegio Plurilingüe de Rubiáns ha sido el único de Galicia galardonado este año por el Ministerio de Educación con un premio «Irene», que se concede a iniciativas que fomentan la igualdad de géneros. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, visitó ayer el centro para felicitar a su equipo directivo y a todo el alumnado y profesorado.

Losada estuvo acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Igualdade de Vilagarcía de Arousa, Tania García; por la conselleira de Urbanismo, Paola María Mochales, y por la directora del centro, María de la O Fernández. Además, asistió la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Subdelegación, María José Rodríguez.

Losada subrayó que este centro de Vilagarcía es el único de toda Galicia galardonado por el Ministerio en la convocatoria de este año. El premio, en la categoría de mención honorífica, reconoce a los centros educativos de etapas no universitarias con proyectos destinados a fomentar la educación en igualdad y luchar contra la violencia de género.

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El subdelegado recorrió el centro y felicitó al alumnos y profesorado afirmando que presentarse a un concurso de ámbito nacional y lograr esta distinción, que solo consiguieron 17 colegios de toda España, es importante, «y demuestra el compromiso de toda la comunidad educativa por la educación pública y de calidad». Además indicó que estos premios contribuyen a prevenir y erradicar las conductas violentas y los discursos de odio, promoviendo al mismo tiempo la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito escolar. «La violencia es un comportamiento que se aprende y, precisamente por eso, también se puede desaprender y la escuela es el lugar idóneo para ello; es desde el aula como se construye una cultura de paz», afirmó.