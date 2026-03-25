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La Diputación invertirá 17.800 euros en pantallas para el pabellón Sara Gómez

Estos recursos forman parte del III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que dirige a Vilagarcía 312.440 euros para la mejora de sus instalaciones deportivas

Luis López u y Javier Tourís en una visita anterior al pabellón vilagarciano.

Luis López u y Javier Tourís en una visita anterior al pabellón vilagarciano. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La Diputación de Pontevedra ha aprobado una aportación de más de 17.500 euros para que el Concello de Vilagarcía dote al pabellón municipal Sara Gómez, en Fontecarmoa, de un videomarcador de pista. La actuación se enmarca en el III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, a través del que la villa arousana recibirá más de 312.440 euros, la mayor cuantía consignada entre los municipios beneficiarios del programa provincial.

El nuevo equipamiento estará formado por tres pantallas led, una central de 3,8 metros y dos laterales de 5,7, y permitirá su uso tanto como marcador como soporte informativo y visual durante los eventos. Según destacó la institución provincial, la medida contribuirá a «mejorar la experiencia de los espectadores» y a generar un ambiente «más dinámico» en el recinto.

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