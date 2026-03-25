La Diputación acusa al Concello de Vilagarcía de «vetar» su foodtruck de «O Sabor das Rías Baixas»

La Diputación de Pontevedra acusa al Concello de Vilagarcía de «vetar» la instalación de una de las foodtrucks de la iniciativa «O Sabor das Rías Baixas» con la que está recorriendo la provincia para promocionar su gastronomía. Esto se produce en un momento de tensión institucional entre ambos por la exclusión del II Plan Extra, pero la institución provincial no renuncia a la actividad y la ofrecerá del 27 al 29 en zona de la Autoridade Portuaria.

Sus responsables explican en un comunicado que el 9 de marzo la empresa adjudicataria de este proyecto, que ofrece tapas gratis y que ya ha estado en otras localidades de la zona, solicitó permiso al Ayuntamiento de Vilagarcía para colocar la furgoneta promocional en la Rúa do Río, la antigua Rey Daviña.

Aseguran también que la Policía Local de la ciudad informó «favorablemente» de la ocupación de la vía pública y trasladó el documento para su aprobación en Xunta de Goberno local, para su tramitación en la sesión del pasado lunes. Sin embargo, el martes recibió un informe «denegando la actividad al considerar que la Rúa do Río no es la adecuada para este tipo de actividad al tratarse de una calle comercial e indicando que se puede solicitar otra ubicación más adecuada».

La Diputación difiere y así se lo hizo saber, solicitándole una revisión de la denegación para «permitir que la ciudadanía de Vilagarcía pueda disfrutar de las tapas gratuitas que ya están disfrutando miles de personas en otras localidades de la provincia».

Sin embargo, a día de hoy, jueves, asegura que «hasta la fecha no se obtuvo respuesta favorable», así que ha decidido pedirle permiso a la autoridad portuaria de Vilagarcía para instalarlo en sus terrenos. Así las cosas, la foodtruck de «O Sabor das Rías Baixas» estará del 27 al 29, de 12.30 a 15.30 horas y de la 18.30 a 21.30 horas, ofreciendo tapas gratuitas inspiradas en fiestas gastronómicas pontevedresas y sus productos, desde el lacón, la ostra, la vieira, el albariño, el cocido…

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La institución provincial detalló que durante esta acción también se entrega material promocional y que consta de una flota de tres vehículos que recorren de norte a sur la provincia, así como que ya lleva más de 24.000 tapas repartidas.