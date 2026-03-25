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Formación

Curso gratuito sobre robótica y logística sostenible

R. A.

Vilagarcía

La Federación de Empresarios de Comarca de Arousa (Feca) celebrará mañana un curso gratuito sobre robótica y logística sostenible para empresas. Los ponentes de esta actividad serán Sergio Stein, CEO de Unimate Robótica, y Froilán Pereira, de ABB Robotics, empresas líderes en el sector y que han desarrollado importantes proyectos de robotización a lo largo del mundo.

El taller comenzará a las 10.00 horas y tendrá una duración estimada de 90 minutos. La asistencia puede ser presencial (en la sede del colecti vo de Arzobispo Lago 17, u online a través de un streaming. En ambos casos, la asistencia es gratuita y abierta al público en general, si bien es necesario inscribirse previamente a través de la web de Feca.

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