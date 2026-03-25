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El Concello de Vilagarcía acusa a la Diputación de crear «polémicas estériles y pueriles»

Defiende su proceder en la denegación del permiso para instalar la foodtruck

El alcalde de Vilagarcía y la portavoz del gobierno

El alcalde de Vilagarcía y la portavoz del gobierno / Iñaki Abella

Lucía Romero

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía acusa a la Diputación de crear «polémicas pueriles y estériles» ante sus acusaciones de veto a la instalación de una foodtruck de su gira de promoción gastronómica de la provincia «O Sabor das Rías Baixas». Les parece «totalmente infantil» hacerlo público con un comunicado a los medios por «una cuestión tan nimia y común como esta».

Y es que el gobierno de Alberto Varela defiende su proceder en la negativa a darle permiso en la Rúa do Río, asegurando que a lo largo del año reciben «numerosas peticiones» como la suya, de parte de particulares, colectivos o administraciones y «a algunas no se les autoriza el emplazamiento por diversas razones: coincidir con otros actos, dificultar el tránsito, no considerarlo oportuno en la zona señalada…».

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De hecho, niega impedir el acto, pues en la resolución de denegación, «y como es lógico, se le indica que proponga un lugar alternativo». Es más, asegura que pasó recientemente con la Xunta: «Propuso otro emplazamiento y, como no representaba inconveniente alguno, se le concedió, como era de esperar. Lo que tendría que haber hecho la Diputación si siguiese el procedimiento en lugar de crear polémicas estériles que en nada benefician a la ciudadanía ni a la imagen del propio organismo provincial».

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