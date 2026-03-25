Cea denuncia nuevos vertidos ilegales en el entorno de la cantera de Xiabre

La parroquia vilagarciana de Cea ha vuelto a alzar la voz ante la proliferación de vertidos incontrolados en distintos puntos de su territorio, una situación que, lejos de remitir, sigue generando malestar e indignación entre los vecinos. Los focos de basura se concentran especialmente en zonas apartadas y en el entorno próximo a la antigua cantera, en plena ladera del monte Xiabre, un espacio natural cuyo valor ambiental contrasta cada vez más con la imagen de abandono que dejan estos residuos.

Desde la comunidad de montes de Cea admiten que conocen quiénes están detrás de estos depósitos ilegales, en los que aparece prácticamente de todo. Entre los restos acumulados figuran electrodomésticos desechados, colchones, piezas metálicas, hierros y desperdicios de muy diversa condición, una estampa que se repite con demasiada frecuencia y que ha terminado por colmar la paciencia de los residentes.

Según explican vecinos de la parroquia, buena parte del problema estaría relacionado con personas que se dedican al desguace de electrodomésticos y otros elementos metálicos. Tras extraer aquellas piezas o materiales con salida como chatarra, abandonan en el monte lo que ya no tiene valor económico, trasladando al entorno natural el coste ambiental de esa actividad.

Los vertidos se vienen repitiendo durante los últimos meses. / FdV

La preocupación no se limita únicamente al impacto visual. Los residentes advierten de las consecuencias que estos vertidos pueden tener sobre el suelo, la vegetación y la conservación de una zona de alto valor paisajístico y forestal. Por ello, desde la comunidad de montes reclaman una respuesta más contundente por parte de las administraciones, tanto en labores de control como en la adopción de medidas coercitivas que frenen esta práctica.

Noticias relacionadas

El mensaje que lanzan desde Cea es claro: no basta con retirar la basura cuando aparece. Consideran imprescindible reforzar la vigilancia en los accesos y actuar con mayor firmeza para evitar que el monte Xiabre siga convirtiéndose en un punto negro de vertidos ilegales.