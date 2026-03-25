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Día del Teatro

La biblioteca municipal lleva a cabo un taller de marionetas

Diego Doval

Vilagarcía

La biblioteca municipal Rosalía de Castro de Vilagarcía celebrará el Día del Teatro con un taller infantil de creación de marionetas. La actividad, gratuita, se desarrollará el viernes 27 de marzo a las 18.00 horas en la sala infantil de la sede de la rúa Castelao.

Podrán participar 15 niños y niñas de entre 7 y 12 años, previa inscripción. El obrador, impartido por Títeres Babaluva bajo el título «Títeres de mesa», tendrá una duración aproximada de 90 minutos y permitirá dar vida a pequeñas historias para fomentar la creatividad.

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