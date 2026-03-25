Abierta la inscripción para atracciones y puestos de Santa Rita

La Concejalía de Cultura ha abierto el plazo de solicitud para la instalación de atracciones de feria y puestos de venta ambulante durante la celebración de las fiestas de Santa Rita. Las personas interesadas disponen hasta el día 20 de abril para hacer los trámites a través de la sede electrónica del Concello, donde también podrán encontrar formularios diferenciados por tipo de actividad y la documentación que deben aportar en cada caso. El emplazamiento será el habitual, la explanada TIR para el primer grupo, y el parque Miguel Hernández para los otros dos. Los formularios están accesibles en la web municipal.

A mayores de cumplir toda la normativa, los ambulantes deberán cumplir normas de funcionamiento que impone el Concello, como las relativas al horario inclusivo, es decir, la hora en la que los carruseles y casetas deberán funcionar en silencio. Será de 18.00 a 19.00 horas todos los días.